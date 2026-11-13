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    Туристам рассказали о правилах сбора еды и воды для зимнего похода

    Даже однодневный зимний поход требует запаса еды и воды на случай задержки. Ошибки в подготовке грозят обезвоживанием, переохлаждением и потерей сил, сообщает Ura.ru.

    На длинный маршрут нужно брать минимум два литра воды на человека в сутки и дополнительный запас. На холоде чувство жажды может быть слабее, но организм продолжает терять влагу. Пить лучше каждые 40–60 минут по несколько глотков. Пригодятся термос с горячим чаем и отдельная бутылка воды.

    Сладости дают быструю энергию, но не заменяют полноценную еду. В холоде организму нужны жиры и белки: сыр, орехи, мясные перекусы. Подойдут бутерброды, вареные яйца и горячий суп в термосе. Продукты не должны требовать долгого приготовления.

    Запасы еды и воды стоит рассчитывать на сутки больше запланированного срока. Перед выходом нужно проверить прогноз, отметить укрытия и места пополнения запасов. При задержке безопаснее сократить маршрут.

    Есть снег вместо питья опасно: он охлаждает организм. Если вода закончилась, снег нужно сначала растопить, но заранее рассчитывать только на природные источники не стоит.

    Еду и воду следует распределить между всеми участниками: потеря одного рюкзака не должна оставить группу без запасов. Спички, фонарь и аптечку нужно продублировать, а перед выходом согласовать контрольные точки.

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