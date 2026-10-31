Своя дрезина вместо дачи: как железнодорожник из Москвы покоряет узкоколейки от Севера до Кавказа

Инженер-железнодорожник смастерил дрезину и устраивает экстремальные покатушки по узкоколейным дорогам в разных регионах России. Историей своего увлечения Максим Шашков поделился с 360.ru.

Сначала ездил в электричке на дачу, нравилось рисовать поезда. Потом стало интересно, как это устроено, и завертелось…

В 2016 году инженер купил сломанную дрезину на недавно разобранной узкоколейке и решил ее переделать.

«Все началось в 2008 году, когда осенним вечером гуляли с подружкой в районе Преображенки. Там есть участок, где трамвайные пути отходят от дороги и идут сами по себе. Стало интересно, а если тут на дрезине проехать?» — поделился Максим.

Максим закончил МИИТ по специальности «эксплуатация железных дорог», некоторое время работал машинистом, сейчас обслуживает «Ласточки».

Появилось свое видение конструкции, адаптированное для путешествий, туризма. В конце концов мне нет нужды везти тушу добытого зверя или запас дров. Мягкое сиденье и удобство управления в приоритете.

В результате от купленной дрезины остались только колесные пары и подвеска, все остальное современный последователь Кулибина сделал сам.

В качестве полигона он использовал ныне разобранную узкоколейку в Твери. Отточив конструкцию, отправился в Свердловскую область на крупнейшую в России дорогу — Алапаевскую. Ее протяженность — 148 километров от Алапаевска до поселка Калач и еще 28 километров — ответвление на поселок Березовский.

Максим завел видеоблог, и ролики из этих мест стали у него самыми популярными.

Путешествия по всей России

Сейчас география поездок Максима — от Северодвинска до Кавказских гор, от Санкт-Петербурга до Урала. Казалось бы, два рельса лежат почти параллельно и ведут в какую-то глушь, но каждая из сохранившихся дорог весьма самобытна, поделился инженер.