Своя дрезина вместо дачи: как железнодорожник из Москвы покоряет узкоколейки от Севера до Кавказа
Инженер-железнодорожник смастерил дрезину и устраивает экстремальные покатушки по узкоколейным дорогам в разных регионах России. Историей своего увлечения Максим Шашков поделился с 360.ru.
Детская мечта
Железными дорогами мужчина «заболел» еще с раннего детства.
Сначала ездил в электричке на дачу, нравилось рисовать поезда. Потом стало интересно, как это устроено, и завертелось…
Максим закончил МИИТ по специальности «эксплуатация железных дорог», некоторое время работал машинистом, сейчас обслуживает «Ласточки».
От замысла до готовой конструкции
«Все началось в 2008 году, когда осенним вечером гуляли с подружкой в районе Преображенки. Там есть участок, где трамвайные пути отходят от дороги и идут сами по себе. Стало интересно, а если тут на дрезине проехать?» — поделился Максим.
В 2016 году инженер купил сломанную дрезину на недавно разобранной узкоколейке и решил ее переделать.
Появилось свое видение конструкции, адаптированное для путешествий, туризма. В конце концов мне нет нужды везти тушу добытого зверя или запас дров. Мягкое сиденье и удобство управления в приоритете.
В результате от купленной дрезины остались только колесные пары и подвеска, все остальное современный последователь Кулибина сделал сам.
В качестве полигона он использовал ныне разобранную узкоколейку в Твери. Отточив конструкцию, отправился в Свердловскую область на крупнейшую в России дорогу — Алапаевскую. Ее протяженность — 148 километров от Алапаевска до поселка Калач и еще 28 километров — ответвление на поселок Березовский.
Максим завел видеоблог, и ролики из этих мест стали у него самыми популярными.
Путешествия по всей России
Сейчас география поездок Максима — от Северодвинска до Кавказских гор, от Санкт-Петербурга до Урала. Казалось бы, два рельса лежат почти параллельно и ведут в какую-то глушь, но каждая из сохранившихся дорог весьма самобытна, поделился инженер.
Одна идет через горы и на заброшенном участке свисающие ветки с шипами пытаются вырвать кусок мяса. На другой — сумасшедшие расстояния, когда за каждым поворотом ждешь тупик, чтобы уже поехать назад, и каждый раз обманываешься. На третьей — целая культура езды на подобных дрезинах соседствует с красотами Русского Севера. На иной до сих пор возят лес/торф, и ты стал гостем на действующем предприятии. А где-то преодолеваешь глубокие провалы по висящим в воздухе рельсам. Это очень захватывающе.
По стране инженер путешествует на автодоме, дрезину возит в прицепе. Все поездки по узкоколейкам проходят за один день.