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    Отели Аджмана начали открывать пляжи после разлива нефти в ОАЭ

    Фото: 360.ru

    Пляжи одного из эмиратов ОАЭ Аджмана начали открывать после ограничений, введенных из-за разлива нефти с танкера GEM NO. 2. Об этом рассказали 360.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В Fairmont Ajman сообщили, что пляж отеля вновь открыт для купания с 16:00 31 октября. С 1 ноября отель прекращает бесплатный трансфер гостей до пляжа Kite Beach Dubai», — отметили в организации.

    Пока доступны далеко не все места для купания в Аджмане. В РСТ подчеркнули, что туристы могут воспользоваться пляжами тех отелей, которые подтвердили их открытие.

    Как утверждают власти ОАЭ, утечку с танкера остановили, продолжается очистка побережья.

    Ранее российская туристка осталась разочарована поездкой во вьетнамский Нячанг. В этом году пляж был грязным, а море выглядело мутным.

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