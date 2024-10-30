Турэксперт Мурадян: новогодний отдых в ОАЭ обойдется в 180 тысяч рублей на двоих

Многие россияне планируют провести новогодние праздники за границей. В беседе с Ura.ru вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян перечислил самые востребованные направления.
Эксперт посоветовал обратить внимание на Объединенные Арабские Эмираты. Так, в Дубае проходит множество развлекательных мероприятий с фейерверками. Среди преимуществ — прекрасная погода и широкая география вылетов из РФ. Тур на двоих обойдется примерно в 180 тысяч рублей.
Еще одна популярная страна — Египет. Там предлагаются действительно хорошие условия для новогоднего отдыха. Стоимость на двоих — около 200 тысяч рублей, отметил Мурадян.
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