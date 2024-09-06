Турэксперт Даниленко: бархатный сезон в Сочи продлится дольше, чем обычно

Главный редактор туристического портала «Турдом.ру» Дмитрий Даниленко рассказал, какие российские направления выбрать путешественникам в осенний период. Традиционно популярностью пользуется Кубань, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, одним из самых востребованных является Сочи, где бархатный сезон обычно длится до октября.

«Есть прогноз синоптиков, что в этом году он будет более продолжительным», — отметил специалист.

Он также посоветовал присмотреться к крымским курортам, которые отличаются лояльной ценовой политикой. Однако важно помнить, что добираться до полуострова достаточно сложно, добавил Даниленко.