Турэксперт Барзыкин назвал введение туристического налога проблемой для бизнеса

Ведение туристического налога серьезно ударит по бизнесы, в первую очередь, гостиничному. Об этом радио «КП» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, вводить 5% туристический налог — это совершенно неприемлимо. Потому что сейчас номер в гостинеце в среднем обходится от 2,5 до пяти тысяч рублей. Итого туристу в 2029 году придется ежедневно доплачивать до 500 рублей.

«Турист, конечно, будет стараться теперь размещаться в квартирах и апартаментах, которые не подпадают под действие этого закона», — подчеркнул Барзыкин.

Он добавил, что люди будут экономить, а в итоге пострадают и туристы, и бизнес.