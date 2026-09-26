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    Россиянам назвали страны для недорогого отдыха в октябре

    Вице-президент АТА Мкртчян: в Турции можно купаться весь октябрь

    Россияне могут недорого отдохнуть в октябре в Белоруссии, Абхазии и Турции. После завершения курортного сезона цены на поездки по ряду направлений снижаются, сообщает Zvezdanews.

    Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что Турция подойдет тем, кто хочет купаться в море: погода позволяет делать это весь октябрь.

    Для отдыха в России эксперт посоветовал Калининград, Крым, Сочи, Дагестан и Владивосток. По словам Мкртчяна, осенью на экскурсионные туры снижаются цены, а поездка в Калининград обойдется дешевле, чем в Санкт-Петербург.

    За семь месяцев этого года россияне совершили по стране 53,3 млн турпоездок — на 2,8% больше, чем за тот же период 2025 года. Среди востребованных направлений — Калининград, Дальний Восток и Краснодарский край. Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай Мкртчян назвал зимними направлениями: осенью поездки туда невыгодны.

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