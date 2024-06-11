Президент Союза туристических агентств Голов объяснил расточительность россиян желанием сделать отдых запоминающимся

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что российские туристы стали одними из самых расточительных во время путешествий по миру.

Первую строчку рейтинга заняли туристы из Китая. В 2024 году путешественники из этой страны уже успели потратить около 196,5 миллиарда долларов.

По словам Голова, россияне не являются расточительными, просто они хотят, чтобы отдых им максимально запомнился.

«Это не расточительность, а желание погулять и отблагодарить, если все хорошо. Мы всегда оставляли хорошие чаевые, всегда благодарили тех, кто нас хорошо обслуживает. Это широта души», — сказал он.

Траты россиян касаются не только горячительных напитков, также много денег уходит на благодарности, добавил эксперт.