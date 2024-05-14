Гендиректор Арт-Тур Арутюнов рассказал, что отдохнуть в Турции в конце мая можно за 150 тысяч рублей на двоих | 360°

Путешествия 14 мая 2024, 13:13 Гендиректор Арт-Тур Арутюнов рассказал, что отдохнуть в Турции в конце мая можно за 150 тысяч рублей на двоих

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Цена на путевку в Турцию на конец мая стартует от 150 тысяч рублей на двоих. Такие данные в беседе с ИА НСН привел генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.

Эксперт отметил, что после майских праздников идет плановое понижение цены.

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«Сегодня прогнозы по спросу не увеличиваются, поэтому некоторые цены снижаются, отели дают дополнительные скидки. Цены на май месяц в этом сезоне очень адекватные», — добавил он.

Цена за тур включает в себя перелет в обе стороны и 10-дневный отдых в хорошем отеле.