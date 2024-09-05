Фейк: россиянам запретили летать в Турцию чартерами

В Сети появились сообщения о том, что россияне не смогут летать в Турцию чартерными рейсами. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

Сообщество «В городе Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало пост о том, что для граждан России якобы закрыли все чартеры в Турцию. В качестве источника авторы указали сайт «ПроГородСамара».

Материал о «закрытых чартерах» опубликовали вечером 4 сентября. В статье сообщили, что такие рейсы перестали летать из Архангельска с 22 июля, а из Сыктывкара — с 19 июля. Жителям этих городов посоветовали лететь на турецкие курорты из Москвы и Казани. При этом в качестве источника авторы сослались на сайт «Турдом».

Правда

Информация о сворачивании программы чартерных рейсов Southwind из Архангельска и Сыктывкара появилась в Сети еще 13 июля. Об этом сообщал «Турдом». Уже 22 июля программу полетов в Турцию из северных российских городов решили возобновить.

Билеты на прямые рейсы из Архангельска в Анталью и обратно можно приобрести на агрегаторах. Вылеты авиакомпания Southwind совершает по средам и субботам.