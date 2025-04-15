АТОР назвала Кавказ и Приморье лучшими регионами для гастротуров

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал RT о самых интересных местах для гастротуристов.

Эксперт отметил, что в России есть регионы, которые привлекают туристов своими гастрономическими особенностями. В частности, Северный Кавказ манит путешественников горными пейзажами, каньонами и водопадами. Здесь можно познакомиться с национальными кухнями республик, попробовать интересные блюда.

В Краснодарском крае туристы могут посетить винодельни. Приморье предлагает широкий выбор блюд из морепродуктов, а Калининград — интересные рецепты с дарами моря. Башкортостан и Татарстан также выделяются среди других регионов благодаря своей гастрономии.

Ромашкин подчеркнул, что гастрономический интерес не должен быть основной целью поездки, а скорее дополнением к другим впечатлениям.