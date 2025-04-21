Жуткий кошмар. Беспечная мать застала дома страшную картину с детьми участника СВО

Два маленьких ребенка погибли, пока их мать ходила в магазин в Красноярске

Два маленьких ребенка погибли от угарного газа в Красноярске. В момент происшествия их 20-летняя мать ненадолго отлучилась в магазин, сообщила газета kp.ru .

Пожар произошел в старом деревянном доме барачного типа, построили его еще в сороковые годы. Огонь распространился на 12 «квадратов», тушить его пришлось 26 специалистам, привлекли и 10 единиц техники.

Женщина вернулась к дому слишком поздно. На ее глазах спасатели вынесли из сгоревшей квартиры детей.

Медики не обнаружили на их телах ожогов или травм, но спасти их не удалось — малыши трех лет и девяти месяцев задохнулись от угарного газа.

Точные причины пожара пока неизвестны. Основная версия следователей — неисправность светодиодной ленты, закрепленной на потолке комнаты, где находились дети. Также не исключены проблемы с общей электропроводкой.

По информации прессы, муж женщины — участник специальной военной операции. Он числится пропавшим без вести. Молодая мать воспитывала детей в одиночку, девушке всего 20 лет.

Женщина окончила девять классов школы и никогда не работала, она быстро вышла замуж и родила детей. Квартиру она снимала одну из самых доступных в городе — в старом доме барачного типа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти проверяют, могла ли беспечность матери привести к гибели маленьких детей.

Ранее в красноярской семье, в которой отравились на смерть четверо детей, умер младенец.