Жительницу Кузбасса будут судить за обман родной бабушки

Жительница Полысаева Кемеровской области предстанет перед судом за обман родственницы. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 28-летняя фигурантка оформила на родную бабушку три кредита на общую сумму более 70 тысяч рублей. Пожилой женщине стали поступать звонки от финансовых организаций, и она обратилась в полицию.
В ближайшее время внучка потерпевшей предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Стартовала Всероссийская акция «Для чего я помню 3 сентября»
Прием жителей по вопросам соблюдения законодательства прошел в Клину
Студенты-сироты автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья
Экскурсию про производству счетчиков ЖКХ провели для молодежи в Мытищах
Путин проведет оперативное совещание Совбеза 6 сентября
Открытый урок культуры безопасности провели в колледже «Подмосковье»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте