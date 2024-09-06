Жительницу Кузбасса будут судить за обман родной бабушки

Жительница Полысаева Кемеровской области предстанет перед судом за обман родственницы. Об этом сообщил « Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 28-летняя фигурантка оформила на родную бабушку три кредита на общую сумму более 70 тысяч рублей. Пожилой женщине стали поступать звонки от финансовых организаций, и она обратилась в полицию.

В ближайшее время внучка потерпевшей предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет лишения свободы.