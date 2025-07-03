Фестиваль роз и ботанических затей начнется в Красногорске 5 июля

В Музее-заповеднике «Архангельское» 5 июля стартует фестиваль роз. Он продлится до 31 августа и охватит несколько волн цветения.

В западной части регулярного парка, в боскете — элементе ландшафтного дизайна из стриженных деревьев — создается новый розарий по историческому плану 1818 года. В нем будут представлены современные сорта роз отечественной селекции.

Перед дворцом на верхней террасе гости смогут увидеть воссозданные цветочные рабатки с розами нежно-кремовых и коралловых оттенков. На открытии фестиваля 5 июля интерьер Колоннады украсят букеты роз.

Выставочные экспозиции имеют научно-практический характер: посетители смогут принять участие в лекциях ведущих экспертов по ландшафтно-парковому дизайну и разведению роз. Среди спикеров — заместитель председателя Совета ботанических садов России Елена Голосова, директор питомника «ГарденКлад» Людмила Ижукова, куратор коллекции роз Никитского ботанического сада Вера Зыкова и другие специалисты.

Отметим, в «Архангельском» постоянно выращивают около 2,5 тысячи саженцев роз. Сад исторических роз у Колоннады насчитывает 586 кустов 48 уникальных сортов и видов, известных с XIII по XIX век. Возрастное ограничение: 6+.