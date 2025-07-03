Фейк: губернатор Липецкой области Артамонов вступил в комитет «Нет войне»

В социальных сетях начали распространять видео, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов говорит, что присоединился к комитету «Нет войне». На самом деле ролик не имеет ничего общего с действительностью.

Фейк

Пользователи интернета начала активно пересылать в мессенджерах видео, на котором изображен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В сопровождающем ролик тексте сообщается, что чиновник якобы присоединился к комитету под названием «Нет войне».

Правда

Распространившееся в Сети видео, которое связывают с Артамоновым, сфальсифицировано. По результатам экспертного анализа, в рамках которого использовали систему «Зефир» от АНО «Диалог Регионы» для мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента на основе комплекса моделей машинного обучения, стало понятно, что видео представляет собой дипфейк.

Первоисточником стало видеообращение Артамонова, в котором он 3 апреля 2020 года рассказывал жителям Липецкой области о продлении режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Это откровенная провокация и грубая подделка, созданная с использованием современных технологий. Никакого отношения к реальным заявлениям или позиции губернатора Игоря Артамонова оно не имеет», — добавили в пресс-службе правительства Липецкой области.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.