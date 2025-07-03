Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил стобалльников ЕГЭ

В городском округе Красногорск подвели итоги Единого государственного экзамена. Глава округа Дмитрий Волков поздравил выпускников, которые продемонстрировали высшие результаты, а также их учителей и родителей.

В 2025 году 20 юных красногорцев получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Особое достижение — двое выпускников стали мультистобальниками, набрав по сто баллов сразу по двум предметам.

«В каждой победе, каждой покоренной вершине познаний заложен долгий путь, кропотливый труд и целеустремленность целой команды. Талант учительства в совокупности со стараниями школьников и самых близких людей стали решающими на пути к успеху», — сказал Дмитрий Владимирович.

Глава округа подчеркнул, что открывающиеся перед ребятами перспективы станут основой их будущего профессионального роста и будут служить на благо Родины.

В завершение он пожелал выпускникам светлого и доброго пути, призвал их смело идти к поставленным целям и уверенно встречать все жизненные вызовы.