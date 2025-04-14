Жительница Петербурга зарезала собутыльника, защищая сестру

Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Петербурга по подозрению в убийстве. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, во время застолья в квартире на Заводской улице между 43-летней женщиной и ее собутыльником разгорелась ссора. В конфликт вмешалась пьяная сестра женщины. Желая защитить родственницу, она схватила нож и ударила обидчика.

От полученных ранений пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшая ранее уже привлекалась к ответственности.