Жительница Перми ранила знакомую ножом во время ссоры. Заведено уголовное дело

В Перми правоохранители завели уголовное дело на местную жительницу, которая обвиняется в ножевом ранении знакомой. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале СУ СК по региону.

Случай произошел 28 сентября во дворе частного дома. Обвиняемая во время ссоры со знакомой достала нож и нанесла ей несколько ударов в область туловища. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где ей была оказана своевременная медицинская помощь.

В данный момент нападавшая находится под стражей. Ей предъявлено обвинение.