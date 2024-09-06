Жительница Белгорода попала под статью за оформленные на покойного приятеля кредиты

Правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Белгорода по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил «Бел.ru».

По версии следствия, женщина воспользовалась смертью сожителя и оформила на приятеля несколько кредитов. От банка она получила 130 тысяч рублей. Деньги фигурантка возвращать не собиралась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, добавил «Сибдепо».

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