Жительница Белгорода попала под статью за оформленные на покойного приятеля кредиты
Правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Белгорода по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил «Бел.ru».
По версии следствия, женщина воспользовалась смертью сожителя и оформила на приятеля несколько кредитов. От банка она получила 130 тысяч рублей. Деньги фигурантка возвращать не собиралась.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, добавил «Сибдепо».
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