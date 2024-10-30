Жителю Перми вынесут приговор за сокрытие более 13 млн рублей

В Перми пройдет суд над директором коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии более 13 миллионов рублей от налоговой службы. Об это рассказал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, в период с сентября 2023 года по май 2024 года обвиняемый являлся руководителем ООО «Группа компаний „Энергоцентр“». Вместо погашения налога на добавленную стоимость мужчина расходовал деньги по своему усмотрению.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено судье для рассмотрения по существу.