Жителя Свердловской области посадили на 8 лет за убийство знакомого после телефонной ссоры

В Свердловской области суд вынес наказание 44-летнему жителю села Покровское за убийство приятеля. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина, распивая алкогольные напитки в компании друга после рыбалки, поссорился с приятелем, который позвонил ему по телефону. Когда товарищ прибыл в гости к хозяину, обвиняемый взял нож и ударил им гостя в грудь. В суде мужчина рассказал, что не хотел убивать знакомого, а ранил его, поскольку решил обороняться первым.

Свердловчанина признали виновным в убийстве и назначили ему восемь лет и 10 месяцев тюремного заключения.