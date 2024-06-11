Жителя Свердловской области посадили на 8 лет за убийство знакомого после телефонной ссоры

В Свердловской области суд вынес наказание 44-летнему жителю села Покровское за убийство приятеля. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина, распивая алкогольные напитки в компании друга после рыбалки, поссорился с приятелем, который позвонил ему по телефону. Когда товарищ прибыл в гости к хозяину, обвиняемый взял нож и ударил им гостя в грудь. В суде мужчина рассказал, что не хотел убивать знакомого, а ранил его, поскольку решил обороняться первым.

Свердловчанина признали виновным в убийстве и назначили ему восемь лет и 10 месяцев тюремного заключения.

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