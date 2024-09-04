Жителя Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве при продаже инструментов в интернете

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который продавал в интернете несуществующие электроинструменты. Об этом сообщило СМИ.

По предварительным данным, мужчина разместил в Сети объявления о продаже инструментов по привлекательным ценам. После получения денег за товар лжепродавец переставал выходить на связь.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчину отправили под домашний арест.

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