Жителя Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве при продаже инструментов в интернете
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который продавал в интернете несуществующие электроинструменты. Об этом сообщило СМИ.
По предварительным данным, мужчина разместил в Сети объявления о продаже инструментов по привлекательным ценам. После получения денег за товар лжепродавец переставал выходить на связь.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчину отправили под домашний арест.
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