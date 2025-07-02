Депутат Мособлдумы проверил ремонт комплекса «Обухово» в Богородском округе

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов побывал в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово». Вместе с директором Алиной Исаевой он осмотрел ход ремонтных работ и обсудил планы по дальнейшему развитию спортивного объекта.

Ремонт в «Обухово» идет полным ходом. Уже завершена промывка отопительной системы, а в ближайшее время предстоит замена полов и обновление санузлов. На эти цели из бюджета Московской области выделено 500 тысяч рублей. Новое покрытие сделает тренировки безопаснее, а современные душевые и туалеты повысят комфорт для посетителей.

Особое внимание в комплексе уделяют детскому спорту. Недавно здесь закупили новое оборудование и инвентарь для юных спортсменов. А ледовый каток, который давно полюбился местным жителям, продолжает работать в обычном режиме.

«Комплекс демонстрирует большой потенциал. Видно, что команда работает с душой и стремится создать комфортные условия для всех, кто занимается спортом», — отметил Марк Черемисов после визита.

Сейчас физкультурно-спортивный комплекс «Обухово» — это не просто спортивный объект, а важная часть жизни Богородского округа. И судя по темпам обновления, впереди у комплекса — интересное будущее.