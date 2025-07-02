Подмосковные спасатели вынесли травмированного подростка из леса в Черноголовке

Работники «Мособлпожспаса» оказали помощь в госпитализации 17-летнего парня. Он упал с дерева в лесу села Ивановское в Черноголовке и не мог самостоятельно передвигаться, рассказали в пресс-службе организации.

Утром, около семи часов, в службу экстренных вызовов поступил звонок. Оказалось, что молодой человек вместе с друзьями пошел к лесному озеру на рыбалку. Подросток забрался на дерево, но не удержался и упал, сильно ударившись. Встревоженные друзья обратились за помощью

Спасатели быстро приехали на указанное место. Один из друзей пострадавшего привел их к лесной поляне. Специалисты осмотрели молодого человека, дали ему воды и успокоили. Юноша не мог ходить сам и нуждался в госпитализации, однако из-за густого леса скорая не могла к нему подъехать.

«Спасатели осторожно закрепили пострадавшего на жестких носилках и вместе с его друзьями вынесли его из леса к карете скорой помощи, преодолев расстояние около трех километров», — рассказал старший смены ПСЧ-259 Сергей Темнюк.

Затем работники подразделения передали мальчика медикам, которые отвезли его в больницу.