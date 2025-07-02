Гуманитарную помощь отправили из Балашихи в зону СВО

В городском округе Балашиха организована очередная отправка гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Полторы тонны предметов первой необходимости доставлены бойцам, выполняющим задачи в Шебекино и Северодонецке.

В состав груза вошли медикаменты, одежда, продукты питания, снаряжение и технические средства, необходимые для выполнения боевых задач. Подготовка и погрузка помощи прошли при активном участии председателя совета депутатов Балашихи Геннадия Попова, депутата Московской областной думы Владимира Шапкина, а также волонтеров и представителей местного бизнес-сообщества.

«Каждая партия гуманитарной помощи — это наш общий вклад в поддержку тех, кто защищает страну на передовой. Мы стараемся обеспечить бойцов всем необходимым», — подчеркнул Геннадий Попов.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате по адресу: проспект Ленина, 7/1, а также в общественных приемных партии «Единая Россия» на улицах Парковая, 7, и Октябрьская, 11 (микрорайон Железнодорожный). Дополнительная информация о пунктах сбора и перечне необходимых вещей доступна на сайте volonter.mosreg.ru.