Три дворовых пространства Балашихи вышли на финальную стадию благоустройства

В городском округе Балашиха активно продолжается обновление дворовых пространств. Из 14 дворов, включенных в план благоустройства на 2025 год, три объекта уже близки к завершению.

Работы полностью закончены во дворах домов № 7, 7а и 9 по улице Юбилейной, дома № 12б по улице Пионерской и дома № 4 по Саввинскому шоссе. На этих территориях обновлены дорожные покрытия проездов и тротуаров, созданы новые пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места. Также подготовлены площадки для установки детского игрового и спортивного оборудования, а озеленение придало территориям ухоженный и современный вид.

В ближайшее время начнется установка игровых и спортивных комплексов. Полное завершение обустройства детских площадок запланировано до 30 сентября 2025 года.

Программа благоустройства дворов в Балашихе направлена на создание комфортной и безопасной среды для жителей. Обновленные пространства станут местом отдыха и активного досуга, повышая качество жизни в городском округе.