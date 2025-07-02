Более 100 заявлений от абитуриентов поступило в университет в Королеве

Технологический университет имени Алексея Леонова в Королеве пользуется популярностью у выпускников школ Подмосковья и других регионов России. Только за первую неделю работы приемная комиссия получила 1150 заявлений от желающих учиться в вузе.

Более 600 абитуриентов собираются поступать на направления высшего образования. Получить среднее профобразование и рабочую профессию хотят 550 ребят.

В этом году вуз принимает студентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также среднего профессионального образования. Выбор направлений большой — университет включает институты ракетно-космической техники и технологии машиностроения, проектного менеджмента и инженерного бизнеса, инфокоммуникационных систем и технологий, международного и дистанционного образования, дополнительного образования.

В университете работают 29 кафедр, в том числе созданные в партнерстве с крупными предприятиями оборонно-промышленного и ракетно-космического комплекса.