Жителя ХМАО отправили на лечение после убийства матери гирей

Жителя Сургута (ХМАО) направили на принудительное лечение за убийство родственницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, фигурант нанес смертельные травмы своей матери. Орудием стала 16-килограммовая гиря.

Медики диагностировали у мужчины психические расстройства. Его отправили в психоневрологическую больницу.

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