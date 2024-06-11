Жителя ХМАО отправили на лечение после убийства матери гирей
Жителя Сургута (ХМАО) направили на принудительное лечение за убийство родственницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По версии следствия, фигурант нанес смертельные травмы своей матери. Орудием стала 16-килограммовая гиря.
Медики диагностировали у мужчины психические расстройства. Его отправили в психоневрологическую больницу.
Колледж Орехово-Зуевского ГГТУ провел День открытых дверей
Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда
Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках
Сезон работы летних лагерей начался в Химках
Путин вручит государственные премии в День России
Импортозамещающее предприятие в сфере энергетики запустят в Рузе в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте