Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам почти 1,3 млн рублей

В Тульской области шесть человек стали жертвами мошенников за минувшие сутки. Среди пострадавших — люди в возрасте от 19 до 66 лет. В общей сложности они перевели аферистам 1 299 262 рубля, пишет «ТСН 24» со ссылкой на региональное УМВД России.

По данным полиции, один из потерпевших отправил деньги на «безопасный» счет под руководством якобы сотрудника Росфинмониторинга. Остальные лишились своих сбережений, поверив в одну их самых распространенных схем преступников.

Собеседники туляков назвали себя представителями сотовых операторов и предложили перезаключить договор об оказании услуг связи. Получив конфиденциальные данные, мошенники похитили деньги со счетов пострадавших.