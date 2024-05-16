Житель Петербурга предстанет перед судом за поджог собутыльника | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:27 Житель Петербурга предстанет перед судом за поджог собутыльника

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Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Петербурга по факту убийства, передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Согласно данным следствия, осенью прошлого года фигурант устроил вечеринку у себя дома. В ходе застолья он поссорился с гостем, так как тот отказался уходить. В результате мужчина облил оппонента воспламеняющейся жидкостью и поджег.

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Пострадавший скончался в больнице. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.