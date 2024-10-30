Житель Пензы выкинул из окна квартиры телевизор и зеркало во время ссоры с сестрой

Конфликт брата с сестрой обернулся полетом вещей из окна на проспекте Победы в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные Росгвардии.
По информации ведомства, 37-летний мужчина, находясь в гостях у родственницы, устроил дебош. Он разозлился после ссоры из-за финансовых разногласий и выкинул из окна квартиры телевизор, зеркало, стул и москитную сетку.
Хулигана обнаружили в подъезде. Его задержали и доставили в отделение полиции.
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