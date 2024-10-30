Житель Пензенской области получил 4,5 года колонии за производство контрафактного табака
Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор 42-летнему жителю региона по делу об организации производства контрафактного табака. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УФСБ РФ по области.
Установлено, что фигурант занимался нелегальным бизнесом на территории административного центра. Незаконную деятельность пресекли силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы.
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