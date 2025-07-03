Генпрокуратура призвала национализировать все компании главы «Южуралзолота»

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства акций всех компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и членам его семьи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Среди ООО, которые хотят национализировать — «Управляющая Компания ЮГК», «Бизнес-Актив», «Хоум», «Уралвент» и другие. По версии надзорного ведомства, Струков незаконно получил акции «Южуралзолота» и других компаний и переоформил их на доверенных лиц, включая дочь Александру, живущую в Швейцарии.
Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли обыски. В 2024 году против компании возбуждали уголовные дела по статьям о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды.
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