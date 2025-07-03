Аварийное здание бывшего магазина восстановили на Вокзальной улице в Можайске

Аварийное здание бывшего магазина и столовой восстановили в Можайске. Долгое время постройка была в полуразрушенном состоянии. Сооружение восстановили, в нем откроют магазин и кафе.

Здание магазина и столовой на Вокзальной улице было в аварийном состоянии. Площадь постройки составляла около 620 квадратных метров, она располагалась рядом с железнодорожной станцией «Можайск».

«Последние годы здание пустовало и пребывало в бесхозном, полуразрушенном состоянии. В 2024 году произошла смена правообладателя объекта. После чего профильными ведомствами и администрацией муниципального округа, совместно с новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения», — рассказали в Мособлархитектуре.

Сооружение полностью восстановили, его территорию планируют благоустроить. В обновленном здании откроют магазин и кафе.

Всего в Можайске выявили 212 недостроев. Из них 115 уже снесли или привели в порядок.