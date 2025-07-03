Промежуточные итоги борьбы с незаконной торговлей подвели в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске планируют в несколько раз сократить число уличных торговых объектов, не соответствующих современным требованиям. В округе ведут активную борьбу с нарушителями в этой сфере.

Так, из схемы размещения нестационарных торговых объектов уже исключили локации, которые располагаются на общественных территориях. В округе расторгли шесть договоров с предпринимателями, продолжают демонтировать незаконные конструкции.

«Мы оставляем то, что соответствует уровню современной торговли, и нужно людям: молочную и мясную продукцию, печать, питьевую воду — только при строгом соблюдении норм. Однозначно уходим от хаоса: нелегальным точкам, нарушителям санитарных правил, тем, кто уклоняется от налогов, — здесь не место. Важно не просто сократить количество точек, а создать удобную, безопасную и современную среду для наших жителей», — прокомментировал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.