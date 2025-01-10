Житель Нижнего Новгорода до смерти избил мать

В Нижнем Новгороде взяли под стражу мужчину, который подозревается в убийстве своей матери. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Нижегородской области.

Преступление произошло в январе этого года в квартире жилого дома на улице Композитора Касьянова. Между местным жителем и его матерью произошла ссора, в ходе которой мужчина начал жестоко избивать женщину. Она скончалась на месте происшествия.

Сейчас нижегородские следователи занимаются сбором всех деталей и выяснением причин случившегося.