Жильцов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле пустили в квартиры за вещами

Пинаев: жильцов пострадавшей от взрыва многоэтажки пустили в квартиры за вещами

Жильцы частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали заходить в уцелевшие квартиры за вещами. Людей сопровождают пожарные и спасатели, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале .

«Бесплатно владельцы нескольких грузовых „Газелей“ предлагают перевезти тяжелые вещи», — добавил он.

На понедельник запланирован прием жителей дома в администрации Дзержинского района. Горожане лично пообщаются с властями. Для пострадавших при ЧП также создали специальный чат, куда они могут направлять обращения по поводу выплат, социальных и хозяйственных вопросов.

Жилая пятиэтажка на Сибирской улице частично обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Среди погибших — испытатель российских танков Анатолий Огарков, который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе». Под завалами его искали больше суток.

Пострадали 26 жителей, в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП.

Жителям, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Семьям оказывают всю необходимую помощь, власти разрабатывают план по расселению людей.