Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Куйвашев доложил Путину о ликвидации последствий взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту <…> о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Губернатор в телефонном разговоре с Путиным отметил, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось спасти из-под завалов дома 16 человек. Пострадавшим продолжают оказывать помощь, на это выделили необходимые средства.

До конца недели специалисты проведут экспертизу и решат, что делать с частично обрушившимся строением. Также идет разработка плана по обеспечению граждан постоянным жильем.

Жилая пятиэтажка на Сибирской улице частично обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Пострадали 26 жителей, в том числе дети. Спасатели круглосуточно искали людей под обломками, а теперь приступили к разбору завалов.

Местные жители сообщали, что перед обрушением видели в соседнем доме двух мужчин в форме газовиков, хотя официальных проверок в тот день не должно было проводиться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей.