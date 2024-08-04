Испытатель российских танков погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Под завалами рухнувшей многоэтажки в Нижнем Тагиле погиб Анатолий Огарков, который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе», испытателем танков. Об этом Ura.ru рассказал его лучший друг.

Он сообщил, что в момент ЧП Огарков отдыхал дома после ночной смены. Сына Алексея дома оставили, не повели в садик, чтобы вместе с семьей побыть. Шестилетнего мальчика нашли живым под завалами. Ребенка отправили в больницу в Екатеринбурге, ему сделали операцию.

Огаркова искали под завалами дома больше суток. По словам друга, спасатели пытались докричаться до него, а супруга с коллегами по работе ждала вестей на улице.

«Эти два дня были тяжелыми — неизвестность, ожидание. Редкие кадры [спасательной операции], которые появлялись, отрывочные сведения, давали надежду», — признался мужчина.

Ранее сообщили, что старший брат погибшего под завалами дома семилетнего мальчика винит себя в его гибели. Подросток разрешил ему сходить попить воды к знакомым до того, как произошел взрыв.

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