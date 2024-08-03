Лишившимся имущества после взрыва в Нижнем Тагиле увеличили выплаты

Утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле подняли выплаты до 500 тыс. рублей

Жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

«Увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, с 150 до 500 тысяч рублей», — распорядились власти.

В администрацию муниципалитета уже поступили деньги на приобретение квартир для жителей.

Пятиэтажка в Нижнем Тагиле частично обрушились из-за взрыва газа. Жертвами ЧП стали 10 человек, в том числе дети. Пострадали 26 жителей, 16 из них находятся в больницах. Круглыми сутками спасатели искали людей под обломками. Теперь специалисты приступили к разбору завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава СК Александр Бастрыкин поручил криминалистам главного управления помочь в расследовании происшествия. Мэр города Владислав Пинаев объявил 3 августа в Нижнем Тагиле днем траура по погибшим.