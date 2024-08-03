Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 26

МЧС: при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек

Общее число пострадавших при обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле достигло 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, его слова привел ТАСС .

«Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы», — заявил он.

Из-под завалов, по данным пресс-службы ведомства, удалось спасти 15 человек, в том числе семерых детей. Поисково-спасательную операцию завершили, начался разбор завалов.

Два подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные жители сообщали, что перед обрушением видели в соседнем доме двух мужчин в форме газовиков, хотя официальных проверок в тот день не должно было проводиться.