Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 10

Фото: РИА «Новости»

Спасатели вытащили еще двух погибших из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — отметили в сообщении.

Таким образом, число жертв при обрушении двух подъездов возросло до 10 человек. По данным ведомства, что в ходе поисково-спасательных работ живыми обнаружили семь детей и восемь взрослых.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что 3 августа в Нижнем Тагиле объявили днем траура по погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Сибирской.

ЧП произошло днем 1 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин направил специалистов центрального главка для оказания помощи в расследовании.

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