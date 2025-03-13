Женщина получила 8 лет колонии по делу о краже халата у пенсионерки в Петербурге

В Северной столице вынесли приговор женщине, которая напала на пожилую горожанку. Об этом сообщил Peterburg2.

В июне прошлого года во дворе дома на улице Куйбышева обвиняемая подошла к пенсионерке под предлогом помощи, а затем проследовала за ней в парадную и в квартиру. Там она стала угрожать хозяйке убийством, требуя деньги. Женщина давила на голову пенсионерки подушкой и угрожала ножом. Потерпевшая получила порез руки, защищая себя.

Обвиняемая украла из квартиры платье, халат, плед и рубашку на сумму четыре тысячи рублей.

Вину в суде она не признала. С учетом предыдущего приговора злоумышленнице назначили наказание в виде восьми лет колонии.

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