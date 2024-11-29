Женщина погибла в пожаре в Пензе

В Пензе накауне произошел пожар в частном доме, один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР региона.

Дом загорелся на 2-м Серпуховском проезде. При тушении пожара внутри нашли тело 76-летней хозяйки, которая жила одна.

По данному факту следственные органы начали проверку, устанавливаются точные причины смерти пенсионерки.

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