Женщина погибла в пожаре в Пензе
В Пензе накауне произошел пожар в частном доме, один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР региона.
Дом загорелся на 2-м Серпуховском проезде. При тушении пожара внутри нашли тело 76-летней хозяйки, которая жила одна.
По данному факту следственные органы начали проверку, устанавливаются точные причины смерти пенсионерки.
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