Водителя грузовика, который подозревается в махинациях с топливом, задержали в Саратове

В Саратове полицейские задержали мужчину, который подозревается в махинациях с корпоративной топливной картой. Об этом «СарИнформ» сообщили в региональном управлении МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело о присвоении или растрате против 44-летнего водителя грузовика из дорожно-транспортной организации.
Злоумышленник предлагал другим водителям заправиться по сниженной цене и оплачивал бензин с корпоративной карты. Таким образом он совершил 24 сделки и похитил более 2,8 тысячи литров дизельного топлива на сумму свыше 190 тысяч рублей.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
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