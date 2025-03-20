Водителя грузовика, который подозревается в махинациях с топливом, задержали в Саратове

В Саратове полицейские задержали мужчину, который подозревается в махинациях с корпоративной топливной картой. Об этом «СарИнформ» сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело о присвоении или растрате против 44-летнего водителя грузовика из дорожно-транспортной организации.

Злоумышленник предлагал другим водителям заправиться по сниженной цене и оплачивал бензин с корпоративной карты. Таким образом он совершил 24 сделки и похитил более 2,8 тысячи литров дизельного топлива на сумму свыше 190 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.