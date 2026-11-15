Водитель автобуса сбил велосипедиста на дороге в Зеленый город

Вечером 13 ноября автобус ПАЗ маршрута 104 сбил велосипедиста на автодороге Нижний Новгород — Зеленый город. Пострадавшего доставили в медучреждение, сообщает «Время Н» .

По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла у дома № 17 в поселке Звезда. Автобусом управлял 24-летний водитель.

Мужчина, которому на вид около 60 лет, ехал на велосипеде по краю проезжей части. Участок дороги в темное время суток не освещался.

Велосипедист получил травмы. Обстоятельства ДТП уточняются.