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    Водитель автобуса сбил велосипедиста на дороге в Зеленый город

    Вечером 13 ноября автобус ПАЗ маршрута 104 сбил велосипедиста на автодороге Нижний Новгород — Зеленый город. Пострадавшего доставили в медучреждение, сообщает «Время Н».

    По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла у дома № 17 в поселке Звезда. Автобусом управлял 24-летний водитель.

    Мужчина, которому на вид около 60 лет, ехал на велосипеде по краю проезжей части. Участок дороги в темное время суток не освещался.

    Велосипедист получил травмы. Обстоятельства ДТП уточняются.

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