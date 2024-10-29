Владелец Audi А5 лишился иномарки за вождение под наркотиками в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю, управлявшему машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу инстанций Северной столицы.

Установлено, что 13 марта 2024 года фигурант следовал по городу за рулем Audi А5, находясь под воздействием наркотических веществ. Автомобилиста задержали на Пискаревском проспекте. Его состояние подтвердил акт медицинского освидетельствования.

Мужчине назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Дорогостоящую иномарку изъяли в доход государства.