В Югре воспитателя детсада уволили после жалобы на избиение ребенка

В Нижневартовске уволили двух работников детсада после жалоб на избиение ребенка

Воспитателя и помощника воспитателя детского сада № 41 «Росинка» в Нижневартовске уволили после жалобы родителей на избиение ребенка. Об этом сообщили в городском департаменте образования .

«Информацию передали в правоохранительные органы и прокуратуру для принятия мер реагирования. По состоянию на 9 сентября воспитателя и его помощник уволили», — отметила глава отдела обеспечения безопасности Светлана Захарченко.

По ее словам, по факту произошедшего в детском саду № 41 «Росинка» департамент образования администрации города организовал проведение внеплановой проверки.

Издание Ura.ru со ссылкой на управление МВД по ХМАО уточнило, что против воспитателя завели административное дело по статье «Побои».

Ранее в Уфе мать обвинила работников частного детского сада в избиении четырехлетней дочери. Она рассказала 360.ru, что воспитательница не сразу признала свою вину.