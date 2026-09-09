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    В Югре воспитателя детсада уволили после жалобы на избиение ребенка

    В Нижневартовске уволили двух работников детсада после жалоб на избиение ребенка

    Фото: РИА «Новости»

    Воспитателя и помощника воспитателя детского сада № 41 «Росинка» в Нижневартовске уволили после жалобы родителей на избиение ребенка. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

    «Информацию передали в правоохранительные органы и прокуратуру для принятия мер реагирования. По состоянию на 9 сентября воспитателя и его помощник уволили», — отметила глава отдела обеспечения безопасности Светлана Захарченко.

    По ее словам, по факту произошедшего в детском саду № 41 «Росинка» департамент образования администрации города организовал проведение внеплановой проверки.

    Издание Ura.ru со ссылкой на управление МВД по ХМАО уточнило, что против воспитателя завели административное дело по статье «Побои».

    Ранее в Уфе мать обвинила работников частного детского сада в избиении четырехлетней дочери. Она рассказала 360.ru, что воспитательница не сразу признала свою вину.