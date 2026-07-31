Толпа подростков в балаклавах напала на 13-летнего школьника в Уфе

Группа уфимских подростков в балаклавах избила 13-летнего школьника за комментарий под роликом 16-летнего знакомого. Видеозапись с нападением оказалась в распоряжении 360.ru.

Потасовка произошла 30 июля во дворе многоквартирного дома по улице Правды. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В полиции по региону уточнили, что причиной нападения стал комментарий под роликом в Сети.

«Между подростками в переписке произошел конфликт. В ходе ссоры они договорились выяснить отношения при личной встрече во дворе дома по улице Правды, куда автор видеоролика пришел со своими знакомыми», — отметили в МВД.

Ранее жителя Екатеринбурга арестовали за избиение ученого РАН Никиты Зезина. В результате нападения академик скончался.