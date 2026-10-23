В Майкопе женщина и ребенок пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной

Женщина и 11-летняя девочка попали в больницу после столкновения двух автомобилей в Майкопе. Об этом сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.

Авария произошла днем 22 октября. По предварительной информации, 70-летняя местная жительница за рулем кроссовера выехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в легковую иномарку под управлением 39-летнего мужчины.

От удара легковой автомобиль перевернулся. В аварии пострадали его пассажирки — 35-летняя женщина и 11-летняя девочка. Обеих доставили в медучреждение.Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.